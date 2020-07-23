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روسيا: قد نبدأ استخدام لقاح ضد فيروس كورونا في آب

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قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن استخدام لقاح محتمل ضد فيروس المستجد في روسيا قد يبدأ في شهر آب المقبل بتطعيم الفئات التي تعتبر أنها في خطر مرتفع.
وقال موراشكو، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس: "نخطط أن تتطور هذه الجهود في غضون هذا العام، وسيتم تقديم اللقاح في أغسطس".

وأشار موراشكو إلى أن السلطات الصحية الروسية تعمل في الوقت الحالي على تحديد نظام استخدام اللقاح حسب خصوصية الفئات المختلفة لسكان البلاد.


وأوضح وزير الصحة الروسي أنه سيتم تقديم اللقاح بالدرجة الأولى للفئات التي يعتبر أنها تواجه مخاطر خاصة ناجمة عن الجائحة، بينها الموظفين الطبيين والأشخاص الآخرين الذين يتعاملون مع الفيروس.

وتخوض مجموعة من الدول، على رأسها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، منافسة عالمية لإنتاج أول لقاح ناجح ضد ، الذي أودت جائحته بحياة أكثر من 600 ألف شخص حول العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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