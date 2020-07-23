روسيا: قد نبدأ استخدام لقاح ضد فيروس كورونا في آب

قال وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، إن استخدام لقاح محتمل ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا قد يبدأ في شهر آب المقبل بتطعيم الفئات التي تعتبر أنها في خطر مرتفع.
وأشار موراشكو إلى أن السلطات الصحية الروسية تعمل في الوقت الحالي على تحديد نظام استخدام اللقاح حسب خصوصية الفئات المختلفة لسكان البلاد.
وأوضح وزير الصحة الروسي أنه سيتم تقديم اللقاح بالدرجة الأولى للفئات التي يعتبر أنها تواجه مخاطر خاصة ناجمة عن الجائحة، بينها الموظفين الطبيين والأشخاص الآخرين الذين يتعاملون مع الفيروس.
وتخوض مجموعة من الدول، على رأسها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، منافسة عالمية لإنتاج أول لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد، الذي أودت جائحته بحياة أكثر من 600 ألف شخص حول العالم.
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