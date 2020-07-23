وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ليلة امس الخميس حصل اعتداء على موظف جمارك في منفذ زرباطية مِن قبل المتهمين كل مِن ( ع ف ح ) و ( ح ف ح ) اللذان يعملان مخلصين جمرك، ووفقاً للصلاحيات الممنوحة بانفاذ القانون ومحاسبة كل مِن يتجاوز على القانون، وجهت قيادة العمليات المشتركة الفوج التاسع بالفرقة التاسعة المكلف بواجب حماية وتامين منفذ زرباطية بملاحقة المتهمين ومداهمتهما".



واضافت الخلية، أنه "تم القاء القبض عليهما في تمام الساعة السادسة مِن مساء هذا، اليوم الخميس، وتسليمهما للقضاء لينالا جزائهما العادل، بتهمة الاعتداء على موظف خلال تنفيذه واجباته، ونبين ان هذا الاعتداء حصل قبل ان تتسلم القوة العسكرية المكلفة بحماية المنفذ واجباتها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاعلام الأمني: اعتقال مخلصين جمرك اعتديا على موظف في منفذ زرباطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.