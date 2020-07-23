حقوق الانسان تكشف عن جريمة اغتصاب وقتل طفل في هيت

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الخميس، عن جريمة اغتصاب وقتل طفل في مدينة هيت بالانبار، عازيا هذا النوع من الجرائم الى انتشار المخدرات والأمراض النفسية وغياب الرقابة على الانترنيت.

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