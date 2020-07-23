لاعب عراقي جديد يقترب من بلاد الملاحين

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2020-07-23 | 16:29
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ودخل نادي جيل فيسنتي في مفاوضات رسمية من اجل ضم نجم المنتخب الوطني لكرة القدم علاء عباس في الانتقالات الصيفية الحالية.
ووصلت المفوضات بين فيسنتي وعباس الى مراحل متقدمة، فلم يتبقَ سوى الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة التي تخص العقد.
ويحتل جيل فيسنتي المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري البرتغالي.
ويلعب علاء عباس مع نادي الكويت الكويتي منذ الموسم الماضي.
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