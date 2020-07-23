لاعب عراقي جديد يقترب من بلاد الملاحين

رياضة 2020-07-23 | 16:29 1,074 مشاهدة Advertisements وجهت اندية الدوري البرتغالي الممتاز، بوصلتها صوب اللاعبين العراقيين بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اسود الرافدين في مختلف المناسبات. ويلعب في البرتغال "بلاد الملاحين"، كل من العراقيين أسامة رشيد لاعب سانتا كلارا ومهند علي "ميمي" لاعب بورتيمونينسي. ودخل نادي جيل فيسنتي في مفاوضات رسمية من اجل ضم نجم المنتخب الوطني لكرة القدم علاء عباس في الانتقالات الصيفية الحالية.



ووصلت المفوضات بين فيسنتي وعباس الى مراحل متقدمة، فلم يتبقَ سوى الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة التي تخص العقد. ووصلت المفوضات بين فيسنتي وعباس الى مراحل متقدمة، فلم يتبقَ سوى الاتفاق على بعض التفاصيل الصغيرة التي تخص العقد. ويحتل جيل فيسنتي المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري البرتغالي. ويلعب علاء عباس مع نادي الكويت الكويتي منذ الموسم الماضي. المحرر: محمد خليل

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