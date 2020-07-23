صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات بكورونا اليوم

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة من بغداد سجلت 465 اصابة جديدة اليوم بفيروس كورونا موزعة كالتالي:



• قطاع الاستقلال 20 حالة

• قطاع الرصافة 87 حالة

• قطاع الاعظمية 29 حالة

• قطاع الصدر 30 حالة

• قطاع بغداد الجديدة 24 حالة

• قطاع المدائن 5 حالات

• قطاع البلديات الاول 12 حالة - 207 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع الاستقلال 20 حالة• قطاع الرصافة 87 حالة• قطاع الاعظمية 29 حالة• قطاع الصدر 30 حالة• قطاع بغداد الجديدة 24 حالة• قطاع المدائن 5 حالات• قطاع البلديات الاول 12 حالة - 258 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 100 حالة محلة 518, 536, 558, 543, 515, 529, 560, 521, 556, 531, 502, 544, 561, 555, 567, 538, 529, 517, 512, 571, قطاعات 20, 23, 46, الاورفلي

• محافظة دهوك حالة واحدة العقرة

• محافظة بابل حالة واحدة حي الربيع

• حي المصطفى حالة واحدة

• حي تونس حالة واحدة محلة 330

• الكرخ حي السلام حالة واحدة محلة 412

• الكرخ الدورة حالتان محلة 828, عمارات الصحة

• القاهرة حالتان محلة 322, 328

• الكرخ حي الجامعة حالتين محلة 633,

• المشتل حالة واحدة

• الكرخ حي الجهاد حالتين محلة 877, 853

• الشعب 27 حالة محلة 363, 325, 351, 337, 357, 327, حي اور, البنوك, حي المهدي, حي الجزائر

• الطالبية حالة واحدة محلة 323

• الزعفرانية 12 حالة محلة 950, 964,

• سبع قصور حالة واحدة

• الحسينية 17 حالة محلة 222, 218, 209, 204, 225, السكلات

• شارع فليسطين 9 حالات محلة 506, 508, 501, 503,

• الرشاد حالة واحدة محلة 770

• بغداد الجديدة 8 حالات محلة 717, 702, 719,

• البلديات 18 حالة محلة 735, 732, 738, 778, شارع المرور

• الكرخ السيدية حالة واحدة

• المدائن 3 حالات جسر ديالى

• الفضيلية حالة واحدة محلة 753

• الامين حالتان

• شارع السعدون حالة واحدة محلة 101

• الكرخ الشعلة حالة واحدة محلة 476

• الغدير حالتين محلة 706, 704

• العبيدي 9 حالات محلة 768, 756, 769,

• الخنساء حالة واحدة

• الكرخ المنصور حالة واحدة

• زيونة حالتين محلة 718, 716

• الكرخ الحرية حالة واحدة محلة 417

• حي الزهراء حالتين محلة 756,

• ام الكبر و الغزلان حالتين محلة 345,

• حي النصر حالة واحدة محلة 771

• كميرة حالة واحدة

• صليخ حالة واحدة محلة 346

• شيخ عمر حالة واحدة محلة 129

• بوب الشام حالة واحدة

• الكرخ اليوسفية حالة واحدة

• النهروان حالتان

• الاعظمية 4 حالات محلة 320, 314,

• الكرادة 3 حالات محلة 903, 907

• حي البتول حالة واحدة

• شارع الصناعة حالة واحدة محلة 906

• الكرخ القادسية حالة واحدة

• الكرخ حي الجوادين حالة واحدة محلة 465

• الوزيرية حالتان • محافظة دهوك حالة واحدة العقرة• محافظة بابل حالة واحدة حي الربيع• حي المصطفى حالة واحدة• حي تونس حالة واحدة محلة 330• الكرخ حي السلام حالة واحدة محلة 412• الكرخ الدورة حالتان محلة 828, عمارات الصحة• القاهرة حالتان محلة 322, 328• الكرخ حي الجامعة حالتين محلة 633,• المشتل حالة واحدة• الكرخ حي الجهاد حالتين محلة 877, 853• الشعب 27 حالة محلة 363, 325, 351, 337, 357, 327, حي اور, البنوك, حي المهدي, حي الجزائر• الطالبية حالة واحدة محلة 323• الزعفرانية 12 حالة محلة 950, 964,• سبع قصور حالة واحدة• الحسينية 17 حالة محلة 222, 218, 209, 204, 225, السكلات• شارع فليسطين 9 حالات محلة 506, 508, 501, 503,• الرشاد حالة واحدة محلة 770• بغداد الجديدة 8 حالات محلة 717, 702, 719,• البلديات 18 حالة محلة 735, 732, 738, 778, شارع المرور• الكرخ السيدية حالة واحدة• المدائن 3 حالات جسر ديالى• الفضيلية حالة واحدة محلة 753• الامين حالتان• شارع السعدون حالة واحدة محلة 101• الكرخ الشعلة حالة واحدة محلة 476• الغدير حالتين محلة 706, 704• العبيدي 9 حالات محلة 768, 756, 769,• الخنساء حالة واحدة• الكرخ المنصور حالة واحدة• زيونة حالتين محلة 718, 716• الكرخ الحرية حالة واحدة محلة 417• حي الزهراء حالتين محلة 756,• ام الكبر و الغزلان حالتين محلة 345,• حي النصر حالة واحدة محلة 771• كميرة حالة واحدة• صليخ حالة واحدة محلة 346• شيخ عمر حالة واحدة محلة 129• بوب الشام حالة واحدة• الكرخ اليوسفية حالة واحدة• النهروان حالتان• الاعظمية 4 حالات محلة 320, 314,• الكرادة 3 حالات محلة 903, 907• حي البتول حالة واحدة• شارع الصناعة حالة واحدة محلة 906• الكرخ القادسية حالة واحدة• الكرخ حي الجوادين حالة واحدة محلة 465• الوزيرية حالتان

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كانت هذه تفاصيل خبر صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات بكورونا اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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