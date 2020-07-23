رئيس ناد مصري يفرض غرامة على أي لاعب يصاب بكورونا

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2020-07-23 | 16:26
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إلا أن عامر، رجل الأعمال المعروف، استطرد في لقاء مع محطة "إم بي سي مصر": "فوجئنا باثنين ظهر عندهم الفيروس أمس (الأربعاء). معنى ذلك أنهم لم يطبقوا الشروط الاحترازية بالقدر الكافي".
وأضاف: "أنت في النادي سليم معافى، وأنت محترف واجبك أن تحافظ على نفسك لتؤدي عملك. يفترض أن يخرج اللاعب من النادي إلى بيته ويلتزم به. لكن من المؤكد أن من أصيب بالفيروس دخل سوبر ماركت (على سبيل المثال)".
وكان نادي سموحة أعلن إصابة الثنائي محمد كوفي وديريك نيسيبامبي بفيروس كورونا، مما يعني أنه سيخسر جهودهما لفترة.
وتعود منافسات الدوري المصري بعد نحو أسبوعين من الآن، في أعقاب توقفه حوالي 4 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتُستأنف المسابقة بعد توقفها منذ شهر مارس الماضي بمواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي يوم 6 أغسطس المقبل، وهي مباراة مؤجلة من المرحلة 14.
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