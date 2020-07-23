الشرطة البريطانية تقبض على 9 مخربين خلال احتفالات ليفربول

ومنذ استئناف منافسات الدوري في يونيو بعد توقف دام 100 يوم بسبب جائحة كورونا، أعلنت الحكومة البريطانية حظر تجمع الجماهير في الفعاليات الرياضية.
لكن مشجعي ليفربول تجاهلوا التعليمات للمرة الثانية أمس، حيث كان مشجعون قد احتشدوا أيضا في 25 يونيو الماضي للاحتفال إثر حسم الفريق للقب الدوري الممتاز، ولا تزال شرطة الميرسيسايد تحقق مع 20 شخصا جرى القبض عليهم في بيير هيد بوسط مدينة ليفربول في 27 حزيران.
وألقي القبض على شخص عمره 19 عاما إثر إشعال نيران عند مبنى ليفر التاريخي، بينما تعرض 34 شخصا لإصابات، وألقي القبض على تسعة أشخاص آخرين الأربعاء للاشتباه في القيادة تحت تأثير الكحول وتعاطي المخدرات وكذلك السكر والاعتداء على الآخرين.
وقالت ناتالي بيريشين مساعدة رئيس شرطة الميرسيسايد: "لقد وضعنا عملية شرطية شاملة ومناسبة قبل المباراة بين ليفربول وتشلسي".
وأضافت "أود التقدم بالشكر لكل المشجعين الذين استجابوا لنصائح البقاء بالمنزل ومشاهدة الاحتفالات عبر التلفاز، الغالبية العظمى من المشجعين تصرفوا بشكل جيد وانصرفوا بحلول الساعة الثانية صباحاً".
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