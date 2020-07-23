وزير الصحة الإيطالي يستبعد حدوث موجة ثانية لكورونا



استبعد وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبرانتسا، الخميس، حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا في فصل الخريف المقبل، غير أنه شدد على ضرورة أخذ هذه الاحتمالية في الحسبان. ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن الوزير قوله: "من الواضح أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين. نحن نواصل استثمار الموارد في الخدمة الصحية الوطنية". وأضاف: "لقد تعلم مهنيونا الصحيون بشكل أفضل في الأشهر الأخيرة كيفية التعامل مع الفيروس على المستوى السريري. أعتقد أن إيطاليا أصبحت أقوى الآن لأنها تعرف بشكل أفضل الخصم الذي تواجهه".

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