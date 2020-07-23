الإعلام الأمني: ضبط طائرة مسيرة تحمل مقذوفا فوق احدى البنايات في الجادرية





واوضحت، "تم تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة، وباشرت قواتنا الامنية في اجراء تحقيق كامل". وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تعثر على طائرة مسيرة تحمل مقذوف زنة 2كغم فوق احد البنايات بمنطقة الجادرية ببغداد".واوضحت، "تم تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة، وباشرت قواتنا الامنية في اجراء تحقيق كامل".

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