حركة البشائر: الحكومة تشكلت اساساً لإنجاز الانتخابات المبكرة

اعتبرت حركة البشائر الشبابية، الخميس، أن الحكومة الحالية تشكلت اساساً لإنجاز الانتخابات المبكرة.

وقال الامين العام لحركة البشائر ياسر المالكي في تغريدة له على "تويتر"، إن "هذه الحكومة تشكلت اساساً لإنجاز الانتخابات المبكرة، وهي تتوقف على مقدمتين أساسيتين".

وأضف "هما اكمال المتعلقات الضرورية، كقانون الانتخابات والمفوضية وغيرها، واستعادة هيبة الدولة"، مشدداً بالقول "اذ لايمكن الحديث عن انتخابات نزيهة في ظل الفوضى السائدة ولابد من تحديد موعد اولي لاجرائها كمؤشر على الجدية في ذلك".