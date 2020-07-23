إيران تسجل 2621 إصابة و221 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة





وأضافت أن "عدد المتعافين من المرض بلغ 247230 شخصا، فيما تم تسجيل 221 حالة وفاة جديدة، ليرتفع اجمالي المتوفين إلى 15074 شخصا. وقالت لاري، اليوم الخميس، في الموجز الصحفي اليومي، إنه "تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 2621 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين إلى 284034، من ضمنهم 3607 أشخاص في حالة حرجة، وهم يخضعون للعناية المركزة".وأضافت أن "عدد المتعافين من المرض بلغ 247230 شخصا، فيما تم تسجيل 221 حالة وفاة جديدة، ليرتفع اجمالي المتوفين إلى 15074 شخصا. وأوضحت لاري، بأن 25 محافظة إيرانية هي الآن في الحالتين الحمراء والإنذار، وقالت: "عدد الراقدين الجدد في المستشفيات بسبب الفيروس في محافظتي فارس وخراسان رضوي خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ ضعف العدد الذي كان عليه في الأيام السابقة".

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