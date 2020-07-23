اعلن جهاز الامن الوطني، الخميس، عن اعتقال عنصرين من "داعش" في كركوك.
وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من القاء القبض على اثنين من الدواعش صادرة بحقهما مذكرة قبض وفق المادة (1/4 ارهاب)".
وأضاف البيان أن المعتقلين "من افراد ديوان الحسبة، وقد جرى تدوين اقوالهما اصوليا وتسليمهما الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهما العادل".
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