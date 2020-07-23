نائب يتهم الحكومة بـ'انتهاك الدستور' ويدعو لمحاسبة المعتدين على المتظاهرين السلميين

اتهم النائب عن تحالف الفتح حسن سالم، اليوم الخميس، الحكومة بـ"انتهاك الدستور" الذي يكفل حق التظاهر السلمي، داعياً إلى فتح تحقيق ومحاسبة المعتدين على المتظاهرين السلميين.

وقال سالم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نشجب سلوك الحكومة المزدوج بالاعتداء على المتظاهرين السلميين من الخريجين والمحاضرين المجانيين منتهكة الدستور الذي يكفل حق التظاهر السلمي، وغض النظر عن المخربين المخالفين للقانون من خلال حرق مؤسسات الدولة والاعتداء على الأجهزة الأمنية".



ودعا سالم إلى "فتح تحقيق ومحاسبة من قام بالاعتداء على المتظاهرين السلميين"، مضيفاً أن "على الحكومة الاستماع لمطالب المتظاهرين وتوفير الدرجات الوظيفية واستيعابهم".



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