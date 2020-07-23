حكومة كردستان تطالب بالإسراع في محاكمة مجرمي داعش

طالبت حكومة اقليم كردستان، الخميس، بالإسراع في محاكمة مجرمي داعش، مبدية استعدادها لتقديم كل أشكال التنسيق والتعاون بهذا المجال.

وقالت الحكومة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم الخميس، كريم أحمد خان المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش، وجرى في اللقاء، بحث الاستعدادات الجارية لمحاكمة وإنزال القصاص العادل ضد مجرمي تنظيم داعش الإرهابي، فيما سلط المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق الأممي الضوء على الإجراءات القانونية والفنية لمحاكمة مجرمي داعش على ما اقترفت أيديهم من جرائم بحق الإنسانية، ولا سيما عملية جمع الأدلة والأرشفة الإلكترونية لتلك الجرائم"، مشيرا الى ان "المستشار الأممي شكر حكومة الإقليم على تنسيقها وتعاونها في هذا المجال".

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واكد بارزاني خلال البيان على "اهمية الإسراع في محاكمة مجرمي داعش"، لافتا الى أن "هذه المحكمة ستمثل خطوة مهمة لتحقيق العدالة ومنع تكرار ارتكاب مثل جرائم كهذه مستقبلاً".

وتابع قائلا "مستعدون لتقديم كل أشكال التنسيق والتعاون"، لافتا الى ضرورة "أن يكون إقليم كردستان مشاركاً فعالاً في إجراءات المحكمة، لإنه أكثر المتضررين على يد داعش مقارنة بباقي المناطق الأخرى".