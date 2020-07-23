كهرباء ميسان تعلن إصلاح مغذي الإحصاء '11 ك.ف' بعد تعرضه لـ'عمل تخريبي'

أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان، الخميس، عن إصلاح مغذي الإحصاء "11 ك.ف" الذي يزود جزءاً من منطقة "عواشة" الواقعة وسط العمارة بالطاقة، بعد تعرضه إلى "عمل تخريبي" خلال الساعات الماضية.



وأضاف البيان، أن "هذا العبث تسبب أمس بضرر كبير في القابلو بعد تلامس الأسلاك نتيجة التوصيل فيما بينها، الذي استمر العمل لصيانته حتى الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم الخميس، أي بمدة عمل ثماني ساعات تقريبا"، لافتة إلى أنه "عند ساعات الصبح من هذا اليوم أيضا خرج المغذي عن العمل وبعد إجراءات الفحص من قبل فرق الصيانة تم العثور على الخلل وبذات الطريقة والموقع قرب المقبرة، وقد رفعت ملاكات الصيانة العارض دون حدوث أضرار".



وأوضح أنه "بالوقت الذي تعمل فيه الملاكات الهندسية والفنية في فرع توزيع كهرباء ميسان على تقديم الخدمات في ظل انتشار وباء وقالت شعبة العلاقات والإعلام التابعة للفرع في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، "للمرة الثانية في غضون الـ24 ساعة الماضية يتعرض مغذي الإحصاء 11 ك.ف الذي يغذي جزءاً من منطقة عواشة وسط مدينة العمارة إلى عمل تخريبي من قبل بعض ضعفاء النفوس عبر رمي سلاسل حديدية على أسلاك الضغط العالي للمغذي بالقرب من المقبرة في حي الحسين القديم ضمن قاطع مركز صيانة وجباية العمارة الأول".وأضاف البيان، أن "هذا العبث تسبب أمس بضرر كبير في القابلو بعد تلامس الأسلاك نتيجة التوصيل فيما بينها، الذي استمر العمل لصيانته حتى الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم الخميس، أي بمدة عمل ثماني ساعات تقريبا"، لافتة إلى أنه "عند ساعات الصبح من هذا اليوم أيضا خرج المغذي عن العمل وبعد إجراءات الفحص من قبل فرق الصيانة تم العثور على الخلل وبذات الطريقة والموقع قرب المقبرة، وقد رفعت ملاكات الصيانة العارض دون حدوث أضرار".وأوضح أنه "بالوقت الذي تعمل فيه الملاكات الهندسية والفنية في فرع توزيع كهرباء ميسان على تقديم الخدمات في ظل انتشار وباء كورونا والأجواء غير الطبيعية وارتفاع درجات الحرارة فوق المعدلات الطبيعية ونسبة الرطوبة العالية على مدار الساعة وبالإمكانيات المتاحة، يحاول البعض خلق المشاكل للعاملين مما يربك العمل". وتابع البيان: "ندعو المواطنين الكرام لمحاربة مثل تلك التصرفات من قبل العابثين التي تضر الشبكة بشكل مباشر باعتبارها ملكاً لهم، ونؤكد أن خدماتنا مستمرة لأبناء المحافظة وان تلك التصرفات أو الأعمال الخبيثة لم ولن تثنينا عن أداء واجبنا تجاه أهلنا".

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