المالية توجه بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين مطلع الأسبوع المقبل

وجهت وزارة المالية، اليوم الخميس، بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين مطلع الأسبوع المقبل.

وبحسب وسائل إعلام حكومية، فإن وزير المالية علي عبد الامير علاوي وجه دائرة المحاسبة بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بداية الأسبوع المقبل. وكان البنك المركزي أعلن، أمس الأربعاء، تأمين رواتب الموظفين لشهر تموز الحالي، مؤكداً إطلاقها دفعة واحدة قبل عيد الأضحى.

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