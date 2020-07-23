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بالفيديو انهيار جسر للمشاة بمنطقة الحسينية وامانة بغداد تتبرأ

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جسور متهالكة وشوارع تملؤها المطبات والحفريات.. هذا مابات واضحا بسبب سوء خدمات امانة وبغداد ومجلس المحافظة.. ولعل اخرها سقوط جسر للمشاة في قضاء الحسينية بالقرب من محكمة الزهور الواقعة شمال بغداد ، ما تسبب بزخم مروري وتضرر عجلتين.. بحسب ماظهر بمقاطع فيديوية وصورية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مااثار هلع المواطنين في تلك المنطقة..موجهين الاتهامات الى الدوائر الخدمية التي مازالت مقصرة بواجبها

وفي خضم الحديث اصدرت امانة بغداد توضيحا بشأن جسر المشاة الذي انهار مؤخرا، فيما اشارت الى انه يقع خارج الحدود البلدية الخاصة بنطاق عمل الامانة وليس ضمن مسؤولياتها.

واضافت ايضا أن اخر نقطة تمثل حدودها الشمالية الشرقية هي قوس بوب الشام والذي يقع قبل منطقة الزهور بعدة كيلومترات.

وبهذا التصريح اخلت امانة بغداد مسؤوليتها لترمي الكرة بملعب مجلس المحافظة الذي يعد المسؤول المباشر عن الخدمات كانشاء المشاريع واعادة تأهيل الطرق والجسور المتهالكة في اطراف بغداد...فيما يرى معنيون ان النقص الحاصل بالخدمات تسبب بالكثير من الحوادث المرورية خاصة بالطرق الرئيسة في بغداد وخارجها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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