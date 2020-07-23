وفي خضم الحديث اصدرت امانة بغداد توضيحا بشأن جسر المشاة الذي انهار مؤخرا، فيما اشارت الى انه يقع خارج الحدود البلدية الخاصة بنطاق عمل الامانة وليس ضمن مسؤولياتها.
واضافت ايضا أن اخر نقطة تمثل حدودها الشمالية الشرقية هي قوس بوب الشام والذي يقع قبل منطقة الزهور بعدة كيلومترات.
وبهذا التصريح اخلت امانة بغداد مسؤوليتها لترمي الكرة بملعب مجلس المحافظة الذي يعد المسؤول المباشر عن الخدمات كانشاء المشاريع واعادة تأهيل الطرق والجسور المتهالكة في اطراف بغداد...فيما يرى معنيون ان النقص الحاصل بالخدمات تسبب بالكثير من الحوادث المرورية خاصة بالطرق الرئيسة في بغداد وخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو انهيار جسر للمشاة بمنطقة الحسينية وامانة بغداد تتبرأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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