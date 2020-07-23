بالفيديو تباين الآراء حول اعادة الحياة إلى طبيعتها بعد كورونا





وعلى نقيض هذه الاراء تخوف مواطنون اخرون من هذا القرار الذي اوعز باعادة الحياة الى طبيعتها من تفشي فايروس كورونا بشكل اكبر خاص وان هناك بعض المواطنين ما زالوا غير مكترثِ بخطر هذا الوباء الذي قطف العديد من ارواح المواطنين في العراق وبقية دول العالم. تخفيف قيود حظر التجوال المفروض للحد من تفشي فايروس كورونا في بغداد والمحافظات الاخرى..حيث سمحت الجنة العليا لصحة والسلامة الوطنية للمحال التجارية مثل المولات ومراكز التسوق باعادة فتح ابوابها من الساعة الخامسة صباح وحتى التاسعة والنص مساء بهدف اعادة الحياة الى طبعيتها بشكل تدريجي.. ليصف بعض المواطنون هذه الخطوة بالايجابية خاصة وانها ستسعف اصحاب الدخل المحدود الذين تصرر رزقهم خلال الفترة السابقةوعلى نقيض هذه الاراء تخوف مواطنون اخرون من هذا القرار الذي اوعز باعادة الحياة الى طبيعتها من تفشي فايروس كورونا بشكل اكبر خاص وان هناك بعض المواطنين ما زالوا غير مكترثِ بخطر هذا الوباء الذي قطف العديد من ارواح المواطنين في العراق وبقية دول العالم. ورأى معنيون ان على وزارة الصحة مضاعفة جهدها اكثر فأاكثر خلال الفترة الراهنة للحد من تفشي هذا الوباء بشكل اكبر عما كان عليه سابقا.. وضرورة التزام المواطنين بالارشادات الصحية والتباعد الاجتماعي

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