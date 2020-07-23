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شرطة ديالى تكشف ملابسات محاولة اغتيال لأحد المواطنين في بعقوبة

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كشفت قيادة شرطة ديالى، الخميس، ملابسات محاولة اغتيال لأحد المواطنين في بعقوبة.

وقال قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سرعة الاستجابة واعتماد المعلومة الاستخبارية الدقيقة وخلال ساعة واحدة من وقوع الحادث تمكنت مفارز ودوريات قسم شرطة البلدة، وفوج طوارئ ديالى الرابع من إلقاء القبض على (4) من المشتبه بارتكابهم جريمة اطلاق النار على احد المواطنين في منطقة المجمع الصناعي، بعد أن كشف المجني عليه بعد تلقيه العلاج في المستشفى بوجود خلاف مسبق وتهديد من قبل الملقي القبض عليهم".

 

واضاف ان "الخلاف شخصي والتحقيق جاري في هذا الحادث من أجل تقديم الجناة الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل"، مشيرا الى ان "حماية أرواح المواطنين مسؤولية دينية وأخلاقية ووطنية وإنسانية بما يقابلها من محاسبة الخارجين عن القانون وفرض هيبة الدولة في حماية أمن أهالي محافظة ديالى".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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