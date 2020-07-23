آخر أرقام 'عدو البشرية' حول العالم

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية، فقد زادت الوفيات خلال اليوم الأخير بـ7620 حالة، فيما كان يقف هذا المؤشر صباح اليوم السابق له عند 5867 حالة وفاة.

أما إجمالي الإصابات في العالم منذ بدء الجائحة، فقد بلغ 15227353 حالة، وكانت الزيادة خلال يوم 320933 مقابل 205404 في يوم الأربعاء، وتماثل للشفاء 8.6 مليون شخص.

