علي عدنان حارس طوارئ في فانكوفر وايتكابس

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2020-07-23 | 11:18
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أجرى نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي، علي عدنان، تدريبات في مركز حراسة المرمى استعداداً لمباراة فريقه القادمة في الدوري الأميركي MLS.
وسيواجه وايتكابس، فريق شيكاغو فاير في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت بغداد ضمن منافسات الدوري الأميركي.
وتعرض الحارس الأول لفريق وايتكابس الى الإصابة خلال تدريبات الفريق الأخيرة استعداداً لمواجهة اليوم.
اما الحارس الثاني، سيغيب هو الاخر بسبب وفاة والدته، حيث سيتم الاعتماد على الحارس الثالث في الفريق من اجل المشاركة في مباراة اليوم.
وتدرب عدنان على حراسة المرمى كي يذود عن عرين فريقه في حال حدث أي امر طارئ.
وتعرض الحارس الأول لفريق وايتكابس الى الإصابة خلال تدريبات الفريق الأخيرة استعداداً لمواجهة اليوم.
اما الحارس الثاني، سيغيب هو الاخر بسبب وفاة والدته، حيث سيتم الاعتماد على الحارس الثالث في الفريق من اجل المشاركة في مباراة اليوم.
وتدرب عدنان على حراسة المرمى كي يذود عن عرين فريقه في حال حدث أي امر طارئ.
المحرر: محمد خليل
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