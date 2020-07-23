علي عدنان حارس طوارئ في فانكوفر وايتكابس

وسيواجه وايتكابس، فريق شيكاغو فاير في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت بغداد ضمن منافسات الدوري الأميركي.

وتعرض الحارس الأول لفريق وايتكابس الى الإصابة خلال تدريبات الفريق الأخيرة استعداداً لمواجهة اليوم.



اما الحارس الثاني، سيغيب هو الاخر بسبب وفاة والدته، حيث سيتم الاعتماد على الحارس الثالث في الفريق من اجل المشاركة في مباراة اليوم.

وتدرب عدنان على حراسة المرمى كي يذود عن عرين فريقه في حال حدث أي امر طارئ.

