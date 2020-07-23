الكشف عن قميص آرسنال للموسم الجديد

2020-07-23 | 11:06
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وينتهي عقد أوباميانج في صيف 2021، ولكن آرسنال قدم عرضاً رسمياً للاعب براتب أسبوعي خرافي للاستمرار حتى 2023.
وربما يكون ظهور أوباميانج في صور الترويج للقميص الجديد للجانرز، رسالة بأنه سيبقى مع آرسنال، خاصة مع تمسك النادي بتجديد عقده.
آرسنال لن يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث فقد كل الفرص التي تقوده للبطولة بعدما خرج من الدوري الأوروبي، وفقد مكانه ضمن الأربعة الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويواجه آرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، نظيره تشيلسي في ديربي لندني، في إطار سعي نادي ملعب الإمارات للبطولة الـ14 في المسابقة الأقدم في تاريخ كرة القدم.
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