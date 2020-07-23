السيسي يدعو للاصطفاف الوطني لمواجهة تحديات 'لم تمر بها مصر من قبل'

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، المصريين إلى الاصطفاف الوطني لمواجهة تحديات قال إن "مصر لم تمر بها من قبل"، مشيرا إلى أنه ماضٍ في تنفيذ رؤية إستراتيجية شاملة و"ملحمة تنموية لبناء وطن قوي".
وقال السيسي في ذكرى "ثورة 23 يوليو"، إن "ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة وشديدة الحساسية تتطلب أن يكون المصريون جميعاً على قلب رجل واحد واثقين في قدرتهم على عبور الأزمات على النحو الذي يحفظ لمصر أمنها ويضمن للمصريين حقهم في الحياة في وطن مستقر وطن يسعى أن تكون قيم التعاون والبناء والسلام أساسا للعلاقات الإنسانية بين كل الشعوب".
وأضاف السيسي: "تلك هي عقيدة مصر الراسخة المبنية على احترام الآخر والساعية لبذل كافة الجهود الممكنة لمنع نشوب الصراعات، ولكنها في الوقت ذاته، قادرة وقت الحاجة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية".
وأضاف السيسي: "تلك هي عقيدة مصر الراسخة المبنية على احترام الآخر والساعية لبذل كافة الجهود الممكنة لمنع نشوب الصراعات، ولكنها في الوقت ذاته، قادرة وقت الحاجة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها التاريخية".
وتابع أن "التهديدات التي تواجه أمن مصر القومي تجعلنا أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشعب وتجعل مـن اصطفافنا الوطني أمرا حتميا".
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