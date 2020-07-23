الحشد الشعبي يعلن دفن جثامين 51 متوفياً بكورونا في النجف خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، عن دفن جثامين 51 متوفياً جراء الإصابة بفايروس كورونا في مقبرة وادي السلام الجديدة بالنجف خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "أبطال الفريق التطوعي التابع للواء الثاني في الحشد الشعبي وطبابة الحشد، قاموا باستقبال وتجهيز ودفن جثامين 51 متوفياً جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتوزعوا بين العاصمة بغداد والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وذي قار والديوانية وواسط والبصرة وميسان وبابل والمثنى".
وأضاف البيان، أن ”العدد الكلي للمدفونين في المقبرة حتى اليوم الخميس 23 تموز 2020 وصل إلى (3594) متوفيا من كل المحافظات، وبينهم أربعة من الديانة المسيحية ومتوفٍ واحد سعودي الجنسية من مدينة الإحساء".
وأضاف البيان، أن ”العدد الكلي للمدفونين في المقبرة حتى اليوم الخميس 23 تموز 2020 وصل إلى (3594) متوفيا من كل المحافظات، وبينهم أربعة من الديانة المسيحية ومتوفٍ واحد سعودي الجنسية من مدينة الإحساء".
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