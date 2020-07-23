الحشد الشعبي يعلن دفن جثامين 51 متوفياً بكورونا في النجف خلال 24 ساعة

وقال إعلام الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "أبطال الفريق التطوعي التابع للواء الثاني في الحشد الشعبي وطبابة الحشد، قاموا باستقبال وتجهيز ودفن جثامين 51 متوفياً جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتوزعوا بين العاصمة بغداد والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وذي قار والديوانية وواسط والبصرة وميسان وبابل والمثنى".



وأضاف البيان، أن ”العدد الكلي للمدفونين في المقبرة حتى اليوم الخميس 23 تموز 2020 وصل إلى (3594) متوفيا من كل المحافظات، وبينهم أربعة من الديانة المسيحية ومتوفٍ واحد سعودي الجنسية من مدينة الإحساء".