العراق يرحب بافتتاح السفارة الفنلندية وهلسنكي تتطلع لتعاون اقتصادي بين بغداد وأوروبا

رحّب وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، بافتتاح السفارة الفنلندية في بغداد، فيما أكد نظيره الفنلندي بيكا هافيستو تطلع بلاده للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعراق.
وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع هافيستو عقد صباح اليوم، في بغداد وتابعته الخليج 365، "نرحب بافتتاح سفارة جمهورية فنلندا في بغداد"، لافتا إلى "أننا ناقشنا وضع الجالية العراقية في فنلندا والعمل معاً لحل مشكلاتهم".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفنلندي أن بلاده "تتطلع للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعراق".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفنلندي أن بلاده "تتطلع للتعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والعراق".
وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، أمس الأربعاء (22 تموز 2020)، أن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو سيزور العراق اليوم الخميس، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
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