الرافدين يوجه فروعه بتسهيل فتح الحسابات المصرفية للمواطنين

وجه مصرف الرافدين، الخميس، فروعه في بغداد والمحافظات بتقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية، مشيرا إلى وجود "رغبة كبيرة" لدى المواطنين لغرض إيداع أموالهم و"الحصول على الفوائد".
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "مصرف الرافدين وجه فروعه كافة في بغداد والمحافظات باستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها".
وأضاف أن "العديد من المواطنين لديهم الرغبة الكبيرة في فتح الحسابات لغرض إيداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد.
ودعا المصرف موظفيه، إلى "ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للذين يرومون إيداع أموالهم في الجهاز المصرفي والاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف عن طريق تلك الإيداعات".
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