محافظ نينوى محذراً من تفشي الوباء: نهايتنا ستكون بالبحث عن بطل الأوكسجين

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "وضع الكمامات غير مرضٍ، والأهالي لم يلتزموا بالتعليمات، حيث أن نسب الإصابة بدأت بالتزايد داخل المدينة"، لافتا إلى أن "أصحاب المطاعم أقدموا على إدخال الزبائن ولم يلتزموا بجلوسهم خارج المطعم، كما أنهم لا يرتدون الكمامة".

وأضاف: "أخشى على أهالي المدينة من تحول الوباء مثل كل المحافظات، ونطلب من الجميع الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد"، مبينا أنه "بالإمكان تشديد الإجراءات والمضايقة وإعطاء الأوامر للقوات الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات، لكن نحن بصدد النصيحة".

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وخاطب الجبوري أصحاب المطاعم بالقول: "إن بقيتم على هذا الحال فلن تظل حجة أمام الله، وهذا ليس قطعاً للأرزاق، وإنما أنتم من تقطعون رزقكم بأيديكم"، داعيا في الوقت ذاته أهالي الموصل إلى "الالتزام بالتعليمات وإلا فإن نهايتنا نبحث عن بطل الأوكسجين".

وأشار الجبوري إلى أن "الإصابات في السابق كانت تسجل من الوافدين والمنتسبين، لكنها الآن بدأت تظهر داخل الأحياء".