مستشار الامن الوطني يكشف عن قرب الشروع بالربط السككي بين العراق وإيران

كشف مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، الخميس، عن قرب الشروع بالربط السككي بين العراق وإيران. وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365، إنه "قريباً وعن طريق الشلامجة، سيتم الربط السككي بين ايران والعراق". وأضاف الاعرجي "نحتاج الى جهود مشتركة لرفع الغوارق من شط العرب لعودة الملاحة وحفظ حقوق العراق القانونية استناداً لاتفاقية 1975".

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