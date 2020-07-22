ليفربول يُجهز على تشيلسي في مباراة مهرجان الاهداف

2020-07-22 | 23:04
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حقق فريق ليفربول فوزًا مثيرًا على ضيفه تشيلسي، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاربعاء.
وسجل أهداف ليفربول نابي كيتا (23)، وترينت ألكسندر أرنولد (37)، وجيني فينالدوم (43)، وربرتو فيرمينو (55)، وتشامبرلين (84).
بينما سجل أهداف تشيلسي، أوليفييه جيرو (45+3)، وتامي أبراهام (61) وكريستيان بوليسيتش (73).
ولعب محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني المحترف في صفوف ليفربول، وصنع هدف الريدز الثالث قبل أن يخرج مستبدلاً في الدقيقة 79 ليحل تشامبرلين بديلاً له.
وارتفع رصيد ليفربول إلى 96 نقطة، في الصدارة، بينما تجمد رصيد البلوز عند 63 نقطة في المركز الرابع.
لاعبو ليفربول يحتفلون برفع كأس البريميرليج عقب نهاية المباراة، بعد أن حسموا اللقب الغائب عن خزائن الريدز منذ 30 عامًا.
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