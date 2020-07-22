عبوة تستهدف عجلة تابعة لاحدى الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، ان عبوة ناسفة استهدفت عجلة احدى الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي في ذي قار. وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عبوة ناسفة انفجرت في تقاطع البطحاء بمحافظة ذي قار، على عجلة حمل لإحدى الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي، ما ادى الى أضرار بإحدى العجلات، دون تسجيل أي إصابات بشرية".



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