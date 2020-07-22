بالجدول.. حرارة 11 محافظة بينها بغداد تصل الاسبوع المقبل لنصف درجة الغليان

نشرت هيئة الانواء الجوية، جدولا لدرجات الحرارة المتوقعة للاسبوع المقبل بدءا من يوم الجمعة المقبلة. وتضمن الجدول تسجيل 11 محافظة بينها بغداد درجة حرارة نصف درجة الغليان. وادناه جدول درجات الحرارة المتوقعة في العراق للاسبوع المقبل بدءا من بعد غد الجمعة:

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