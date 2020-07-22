اعلن مدير البيئة في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف، الاربعاء، ان البلاد ستشهد ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة يستمر لاسبوع. وقال عبد اللطيف في حديث لـ الخليج 365، "من المتوقع ان تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في عموم البلاد، بسبب زيادة تأثير المنخفض الموسمي الحراري اعتبارا من بعد غد الجمعة". واضاف "من المتوقع ان يستمر ارتفاع درجات الحرارة طيلة ايام الاسبوع". Advertisements وادناه جدول بدرجات الحرارة العظمى المتوقعه مقاسة بالدرجة المئوية:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر متنبئ جوي: ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في العراق يستمر لاسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.