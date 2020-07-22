مانشستر يونايتد يكتفي بالتعادل الايجابي امام وست هام

تقدم وست هام بهدف ميكائيل أنطونيو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلَا من الضائع للشوط الأول، من ركلة جزاء.

بينما جاء هدف تعادل الشياطين الحمر عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 51.

بتلك النتيجة، حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث أصبح رصيد مانشستر يونايتد 63 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد وست هام 38 نقطة في المركز الخامس عشر.



وضمن وست هام بذلك التعادل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز وعدم الهبوط إلى تشامبيونشيب الموسم المقبل.