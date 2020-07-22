- 1/2
- 2/2
اعلن قسم الرصد الزلزالي في وزارة النقل، الاربعاء، عن تسجيل هزة ارضية بقوة 3.7 درجات قرب الموصل.
وقال القسم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت اليوم هزة أرضية تبعد (86) كم شمال غرب الموصل قرب المثلث العراقي - التركي – السوري".
واضاف ان "قوة الهزة بلغت (3،7 ) درجة مئوية على مقياس رختر"، لافتا الى انه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين".
ودعا القسم "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".
كانت هذه تفاصيل خبر هزة ارضية بقوة 3.7 درجات تضرب الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.