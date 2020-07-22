هزة ارضية بقوة 3.7 درجات تضرب الموصل

اعلن قسم الرصد الزلزالي في وزارة النقل، الاربعاء، عن تسجيل هزة ارضية بقوة 3.7 درجات قرب الموصل.

وقال القسم في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مراصدنا الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت اليوم هزة أرضية تبعد (86) كم شمال غرب الموصل قرب المثلث العراقي - التركي – السوري".

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واضاف ان "قوة الهزة بلغت (3،7 ) درجة مئوية على مقياس رختر"، لافتا الى انه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعا القسم "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي".