توضيح من خلية الأزمة في النجف حول أعداد الوفيات في المحافظة

اصدرت خلية الأزمة في النجف، الاربعاء، توضيحا حول أعداد الوفيات في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تناولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي أخبار لا أساس لها من الصحة عن أعداد وفيات في المحافظة خلال 24 ساعة الماضية، مقرونةً بتقرير صادر عن الممثل الإعلامي لفرقة الإمام علي "ع" حول دفن 18 جثة لضحايا فيروس كورونا، مما أثار حالة من الهلع والخوف لدى المرضى والراقدين في مستشفيات المحافظة، وإرباك ذويهم مما زاد من تأثيرات الأزمة نفسياً على كوادر الصحة والمواطنين بشكل عام".

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واضافت ان "بيانات الإصابات والشفاء والوفيات تكون على درجة عالية من الشفافية وتحت أنظار الجميع، وإن عدد الوفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كان فقط أربعة حالات مؤسفة كانت نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا القاتل ولا علاقة لما شاع إنها كانت بسبب نقص الأوكسجين بمستشفيات المحافظة الخاصة بالوباء، وإن مصداقية هذه الأرقام المعلنة من المؤسسات الرسمية تعد مسؤولية أمام القانون فضلاً عن الرأي العام".

واكدت "اننا حريصون دائماً على نقل الصورة الحقيقية لتطورات هذا المرض لضرورة التفاعل لأجل تجاوز الأزمة عبر الإلتزام بإجراءات الرقاية والعلاج داخل وخارج المؤسسات الصحية وإن مشكلة نقص الأوكسجين بالمحافظة ستنتهي خلال ساعات"، معربة عن شكرها "للجهود التي لا تقدر بثمن التي يبذلها مجموعة من المتطوعين الإنسانيين الذين تناخو لتجاوز الأزمة ليلة البارحة ولا ننسى ان نتقدم بوافر الشكل والإمتنان لفرقة الإمام علي (ع) على جهودها المستمرة في دفن المتوفين بفيروس كورونا".