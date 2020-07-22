تكليف العميد محمد السعيدي بمنصب معاون قائد عمليات بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بتكليف العميد محمد السعيدي بمنصب معاون بمنصب قائد عمليات بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تكليف العميد الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر السعيدي بمنصب معاون لقائد عمليات بغداد لشؤون الرصافة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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