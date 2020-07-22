وزير النفط يعلن بيع العراق للنفط الخام لشهرين متتالين باسعار فاقت خام برنت

اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، الاربعاء، عن بيع العراق للنفط الخام لشهرين متتالين باسعار فاقت خام برنت. وقال عبد الجبار في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "العراق اقدم على بيع النفط الخام المتاح للتصدير لشهرين متتاليين بأسعار فاقت سعر خام برنت". واضاف عبد الجبار، ان "طلك جاء لأول مرة في تأريخ العراق".

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