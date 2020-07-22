كوريا الجنوبية تعلن ارسال طائرتين تحملان مساعدات طبية الى العراق غداً

اعلنت حكومة جمهورية كوريا الجنوبية، الاربعاء، عن ارسال طائرتين تحملان مساعدات طبية الى العراق غداً.

وذكرت السفارة الكورية الجنوبية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بالتعاون مع حكومة جمهورية العراق تم ارسال طائرتين الى العراق يوم الخميس المصادف ٢٣ تموز ٢٠٢٠ والتي تحمل ٥٠ الف كمامة طبية لمساعدة العراق لمواجهة جائحة فايروس



واضافت انه "سوف تقوم الرحلة بارجاع بعض العاملين الكوريين الى كوريا بشكل مؤقت وسوف يتم اعادتهم الى المشاريع بعد تحسين الاوضاع الوقائية في مواقع المشاريع في العراق وتشدد سفارة جمهورية كوريا على ابقاء العمال الضروريين الكوريين في المواقع لادارة المشاريع للمساهمة في اعادة اعمار العراق ومن المؤكد ان جميع العمال الكوريين سوف يعودون الى العراق بعد انتهاء جائحة كورونا لتسريع انجاز هذه المشاريع".



واوضحت السفارة انه "سوف تقوم الحكومة الكورية بتقديم مساعدات طبية اخرى بمقدار مليون دولار في اقرب وقت ممكن".

وذكرت السفارة الكورية الجنوبية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بالتعاون مع حكومة جمهورية العراق تم ارسال طائرتين الى العراق يوم الخميس المصادف ٢٣ تموز ٢٠٢٠ والتي تحمل ٥٠ الف كمامة طبية لمساعدة العراق لمواجهة جائحة فايروس كورونا ".واضافت انه "سوف تقوم الرحلة بارجاع بعض العاملين الكوريين الى كوريا بشكل مؤقت وسوف يتم اعادتهم الى المشاريع بعد تحسين الاوضاع الوقائية في مواقع المشاريع في العراق وتشدد سفارة جمهورية كوريا على ابقاء العمال الضروريين الكوريين في المواقع لادارة المشاريع للمساهمة في اعادة اعمار العراق ومن المؤكد ان جميع العمال الكوريين سوف يعودون الى العراق بعد انتهاء جائحة كورونا لتسريع انجاز هذه المشاريع".واوضحت السفارة انه "سوف تقوم الحكومة الكورية بتقديم مساعدات طبية اخرى بمقدار مليون دولار في اقرب وقت ممكن".

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