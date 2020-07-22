التربية تعلن بدء التقديم على الإجازات الدراسية داخل العراق

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن بدء التقديم على الإجازات الدراسية داخل العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك لجان سيتم تشكيلها من قبل المديريات العامة بديوان الوزارة وكذلك المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة للنظر بطلبات المتقدمين لنيل شهادة (الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه) وفقاً للأعداد والاختصاصات في خطة الإجازات الدراسية".

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وأضاف أن "الترشيحات تكون على قناة النفقة الخاصة للاختصاصات الواردة في الخطة فقط وبحسب عدد المقاعد المتوفرة لكل اختصاص على قناة القبول العام، حيث تقوم جميع المديريات بمنح استمارة عدم الممانعة للمتقدم التي من خلالها يحق لهُ أداء الامتحان التنافسي، فضلاً عن وجود الاختصاص ضمن الخطة وعدد المقاعد وبعده يتم تطبيق شروط مبدأ المفاضلة".

وأضاف أن "المديرية العامة للعلاقات الثقافية/ مديرية الإجازات الدراسية في الوزارة، تتولى مهمة انجاز منح الإجازة الدراسية الخاصة بمنتسبي المديريات العامة بديوان الوزارة والمديريات العامة للتربية في كل من محافظة (نينوى ، صلاح الدين ، الانبار ، كركوك) ويبدأ موعد التقديم اعتباراً من اليوم الاربعاء 22 تموز ويستمر لغاية يوم الأحد الـ23 من شهر آب المقبل".