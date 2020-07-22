الحشد يفتتح محطة لتعبئة الاوكسجين في كربلاء

اعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، عن افتتاح محطة لتعبئة الاوكسجين في محافظة كربلاء.





وأضاف، أن "المحطة ستسهم في الإسراع بتعبئة قناني الاوكسجين ومساعدة القطاع الطبي بشكل كبير في ظل تزايد الإصابات بفيروس وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية المعدات الفنية في هيئة الحشد الشعبي وبجهود كوادرها الابطال تمكنت، اليوم، من افتتاح محطة لتعبئة الاوكسجين في محافظة كربلاء المقدسة لسد النقص الحاصل في مستشفيات المحافظة".وأضاف، أن "المحطة ستسهم في الإسراع بتعبئة قناني الاوكسجين ومساعدة القطاع الطبي بشكل كبير في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا والعجز الذي تواجهه منظومات الاوكسجين".

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