بابل تقرر اعادة الحظر الجزئي

قرر محافظ بابل حسن منديل، الاربعاء، اعادة الحظر الجزئي في المحافظة.
وقال منديل في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "قررنا إعادة الحظر الجزئي من الساعة التاسعة مساء والى السادسة صباحا ولكافة ايام الاسبوع والغاء القرار السابق"، مشيراً الى أن "دوام الدوائر المزدحمة يكون 25%".
وعزا منديل ذلك الى "ظروف أبناء المحافظة وخاصة الكسبة منهم ونزولا عند طلبهم ابقاء الحظر الجزئي مراعاة لظروف أبناء بابل ومواطنيها ومن أجل استمرار عجلة الحياة الاقتصادية وحتى لا يكون ذلك عبئا معيشيا على المواطنين ونقدر حجم الظروف التي مرت بها المحافظة خلال فترة التقييد الخاص بجائحة كورونا ورغم قرارات خلية الأزمة المركزية التي وجهت بذلك مضافاً الى أيام حظر التجوال سيشمل ايام عيد الاضحى المبارك".
وعزا منديل ذلك الى "ظروف أبناء المحافظة وخاصة الكسبة منهم ونزولا عند طلبهم ابقاء الحظر الجزئي مراعاة لظروف أبناء بابل ومواطنيها ومن أجل استمرار عجلة الحياة الاقتصادية وحتى لا يكون ذلك عبئا معيشيا على المواطنين ونقدر حجم الظروف التي مرت بها المحافظة خلال فترة التقييد الخاص بجائحة كورونا ورغم قرارات خلية الأزمة المركزية التي وجهت بذلك مضافاً الى أيام حظر التجوال سيشمل ايام عيد الاضحى المبارك".
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