جهاز الأمن الوطني يعلن اعتقال خمسة عناصر من 'داعش' في نينوى

اعلن جهاز الأمن الوطني، الاربعاء، عن اعتقال خمسة عناصر من "داعش" في نينوى.

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365، إنه "بناءً على معلومات استخبارية عن اشخاص مطلوبين وصادرة بحقهم مذكرات قبض؛ تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من القاء القبض على خمسة دواعش وفق المادة (1/4 ارهاب) بعد متابعة استمرت لعدة ايام في مناطق مختلفة من مدينة الموصل".

وأضاف البيان أن المعتقلين "اعترفوا عبر التحقيقات الاولية بعملهم في ديوان الجند ومواجهة القوات الامنية خلال معارك التحرير علاوة على مسؤوليتهم عن قتل وتهجير عدد من المواطنين ابان سيطرة العصابات على المحافظة"، مشيراً الى أنه "سيتم تسليمهم الى الجهات القضائية المختصة فور انتهاء التحقيقات".