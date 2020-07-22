اجتماع برلماني يناقش إكمال جدول الدوائر الانتخابية ومستلزمات إجراء الانتخابات

ناقش اجتماع في مجلس النواب، الاربعاء، إكمال جدول الدوائر الانتخابية وتهيئة مستلزمات إجراء الانتخابات.
وقال البرلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس، اليوم الأربعاء، وبحضور النائب الأول حسن الكعبي، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية حول الدوائر الانتخابية، النسخة النهائية لقانون الانتخابات، الذي سبق وأن صوَّت عليه المجلس".
وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا إكمال جدول الدوائر الانتخابية، وتهيئة المستلزمات والظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، وضرورة قيام الحكومة بتقديم الدعم الكامل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من كلِّ النواحي المالية واللوجستية والأمنية؛ لتمكينها من إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة".
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