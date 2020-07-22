الشرطة يتخذ خطوة استباقية عن الأندية العراقية

ومن المؤمل ان ينطلق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في الـ20 من شهر أيلول المقبل، فيما ستستأنف مباريات دوري ابطال آسيا خلال شهر تشرين الأول المقبل.

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة غالب الزاملي في حديث للسومرية نيوز، إن "إدارة نادي الشرطة، استحصلت الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية للبدء بالتدريبات الجماعية للفريق".



وأضاف ان "المعسكر التدريبي للنادي سينطلق يوم غد الخميس على ارضية ملعب الشعب الثاني، حيث يتواجد الفريق الان في بغداد في فندق اوروك وتم توجيه فريق طبي من صحة الرصافة لفحص الفريق بالكامل استعداداً للبدء بالمعسكر التدريبي".

وكان من المقرر ان يخوض فريق الشرطة معسكره في النجف لكن تم الغاؤه بسبب عدم الحصول على الموافقات الصحية اللازمة.

