الشرطة يتخذ خطوة استباقية عن الأندية العراقية

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2020-07-22 | 18:36
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اتخذت ادارة نادي الشرطة، خطوة استباقية عن الأندية العراقية بشأن التحضير للاستحقاقات المقبلة.
وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة غالب الزاملي في حديث للسومرية نيوز، إن "إدارة نادي الشرطة، استحصلت الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية للبدء بالتدريبات الجماعية للفريق".
وأضاف ان "المعسكر التدريبي للنادي سينطلق يوم غد الخميس على ارضية ملعب الشعب الثاني، حيث يتواجد الفريق الان في بغداد في فندق اوروك وتم توجيه فريق طبي من صحة الرصافة لفحص الفريق بالكامل استعداداً للبدء بالمعسكر التدريبي".
وكان من المقرر ان يخوض فريق الشرطة معسكره في النجف لكن تم الغاؤه بسبب عدم الحصول على الموافقات الصحية اللازمة.
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