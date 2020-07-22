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محمد صلاح على موعد مع رقم مميز في مباراة تشيلسي

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2020-07-22 | 18:08

محمد صلاح على موعد مع رقم مميز في مباراة تشيلسي

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يدخل نادي بطل الممتاز مباراة صعبة وقوية مساء اليوم، الأربعاء، أمام في الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستهدف ليفربول الفوز بالنقاط الثلاث للمباراة على الرغم من حسم البطولة، للعودة إلى نغمة الانتصارات الغائبة في الجولتين الماضيتين بالتعادل أمام برايتون والخسارة أمام آرسنال.

وتبدأ المباراة بين ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت بغداد على ملعب "أنفيلد" بقيادة الحكم الدولي، أندريه مارينر.


ولكن هناك رقم قياسي نادر في انتظار مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، محمد صلاح، حال تسجيله هدفا في شباك تشيلسي، كما أكد الموقع الرسمي للريدز على شبكة الإنترنت.

وأفاد الموقع أن محمد صلاح يحتاج لهدف واحد فقط ليصبح أول لاعب في ليفربول منذ روجر هانت، في موسم 1965-1966، والرابع فقط في تاريخ الريدز الذي يسجل 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في ثلاثة مواسم متتالية.

كان محمد صلاح قد سجل 32 هدفًا في موسم 2018-2019 و22 هدفًا في موسم 2019-2020، ونال بسببهما لقب الهداف وجائزة الحذاء الذهبي في إنجلترا، وما زال ينافس على ترتيب الهدافين في الموسم الحالي برصيد 19 هدفًا وبفارق 4 أهداف عن المتصدر ومهاجم ليستر سيتي، جيمي فاردي.

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