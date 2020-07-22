كورونا.. 1.95 مليار دولار لشراء 100 مليون جرعة لقاح

قالت شركتا "فايزر" و"بايو إن تك"، اليوم الأربعاء، إنهما ستحصلان على 1.95 مليار دولار من الحكومة الأمريكية لإنتاج وتسليم 100 مليون جرعة من لقاحهما المقترح لمرض "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الدفاع إن الاتفاق يسمح للحكومة الأمريكية بالحصول على 500 مليون جرعة إضافية. ووافقت إدارة الرئيس دونالد ترامب على إنفاق مليارات الدولارات لتطوير وشراء لقاح محتمل، وأطلقت الحكومة "عملية الإنجاز السريع" وهو برنامج مشترك بين الوزارتين لتسريع تصنيع اللقاحات والأدوية ووسائل تشخيص الإصابة بفيروس كورونا.



وهناك أكثر من 150 لقاحا لفيروس كورونا تعتمد على تقنيات متنوعة يجري تطويرها عالميا بينها نحو عشرين في مرحلة التجارب السريرية. وهناك أكثر من 150 لقاحا لفيروس كورونا تعتمد على تقنيات متنوعة يجري تطويرها عالميا بينها نحو عشرين في مرحلة التجارب السريرية.

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