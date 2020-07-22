ضبط ٨٨ حاوية محملة بالرز بشهادة ووثيقة مزورتين في ميناء ام قصر الاوسط

وذكرت الهيأة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "منفذ ميناءأم قصر الاوسط في محافظة البصرة تمكن من ضبط معاملة كمركية خاصة ب(88) حاوية بداخلها مادة ( الرز )المنشا الهند داخل الحرم الكمركي".

واضافت انه "بعد التدقيق من قبل ضابط البحث والتحري منفذنا وكتاب الشركة الفاحصة تبين ان شهادة المطابقة ووثيقة الاطلاق مزورتين".



واوضحت الهيأة، انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالتها الى مركز شرطة الكمرك لغرض عرضها على القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين".