جدول الامتحانات العامة للطلبة الخارجيين للتعليم المهني

تنشر الخليج 365، جدول الامتحانات العامة للطلبة الخارجيين / الدور التمهيدي/ للتعليم المهني ولكافة الفروع والتخصصات ( الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحسوب وتقنية المعلومات ، التمريض ) للعام الدراسي 2019-2020 .

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