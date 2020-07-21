مانشستر سيتي يكتسح واتفورد برباعية بيضاء

وبعد يومين من إقالة المدرب نايجل بيرسون انهار واتفورد أمام فريق المدرب بيب جوارديولا، الذي سحقه أيضا 8-صفر في الدوري في سبتمبر الماضي و6-صفر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي العام ذاته.

وبدأ واتفورد الثلاثاء، وهو يتقدم بثلاث نقاط على بورنموث القابع في المركز 19 وأستون فيلا صاحب المركز 18 وصمد لمدة نصف ساعة قبل أن يمنح سترلينج التقدم لسيتي بتسديدة رائعة.



وضاعف سترلينج تقدم سيتي صاحب المركز الثاني قبل الاستراحة من متابعة لركلة جزاء نفذها وارتدت إليه بعد أن تصدى لها الحارس بن فوستر.

وحول فيل فودن النتيجة إلى 3-صفر في الدقيقة 63 قبل أن يحرز إيمريك لابورت الهدف الرابع بالرأس بعد 4 دقائق.

