مانشستر سيتي يكتسح واتفورد برباعية بيضاء

2020-07-21 | 20:53
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بات واتفورد أقرب إلى الهبوط من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم عقب هزيمة ساحقة على أرضه 4-صفر أمام مانشستر سيتي، الثلاثاء، ضمن المرحلة الـ37 وقبل جولة واحدة من خط النهاية.
وبدأ واتفورد الثلاثاء، وهو يتقدم بثلاث نقاط على بورنموث القابع في المركز 19 وأستون فيلا صاحب المركز 18 وصمد لمدة نصف ساعة قبل أن يمنح سترلينج التقدم لسيتي بتسديدة رائعة.
وضاعف سترلينج تقدم سيتي صاحب المركز الثاني قبل الاستراحة من متابعة لركلة جزاء نفذها وارتدت إليه بعد أن تصدى لها الحارس بن فوستر.
وحول فيل فودن النتيجة إلى 3-صفر في الدقيقة 63 قبل أن يحرز إيمريك لابورت الهدف الرابع بالرأس بعد 4 دقائق.
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