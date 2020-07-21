العثور على جثة شاب قضى طعناً بسكين وسط بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بالعثور على جثة شاب قضى طعناً بسكين في شارع ابو نؤاس وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة امنية عثرت، مساء اليوم، على جثة شاب مجهول الهوية ضمن شارع ابو نؤاس".

وأضاف المصدر، أن "الجثة بدت عليها اثار طعنات سكين بمناطق متفرقة من الجسم".